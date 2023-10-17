مطار هيثرو و3 شركات طيران تخسر الجزء الأكبر من الطعن على قرار بشأن خفض الرسوم

خسر مطار هيثرو في لندن وثلاث من شركات الطيران الكبرى، الجزء الأكبر من الطعن الذي تقدموا به على أمر صادر عن هيئة تنظيم الطيران في البلاد، بشأن خفض رسوم شركات الطيران بنحو 20% لكل راكب في العام المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن هيئة المنافسة والأسواق، المعنية بمكافحة الاحتكار في بريطانيا، قولها في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن قرار هيئة الطيران المدني بتخفيض الرسوم المفروضة على شركات الطيران التي تستخدم المطار، "ليس خطأ فيما يتعلق بمعظم المسائل".

ومع ذلك، طلبت هيئة المنافسة والأسواق من هيئة الطيران المدني، إعادة النظر في ثلاثة أجزاء من قرار التسعير الخاص بها، بدون تحديد ماهيتها.

ومن جانبها، قالت كريستين بيكر، المديرة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق، في البيان: "لقد حققت مراقبة هيئة الطيران المدني للأسعار في مطار هيثرو، التوازن الصحيح على نطاق واسع، بين ضمان أن الأسعار الخاصة بالمسافرين ليست مرتفعة للغاية، وتشجيع المستثمرين على صيانة المطار وتحسينه مع مرور الوقت".