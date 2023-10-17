مصادر أمنية لبنانية: 4 قتلى في قصف إسرائيلي جنوب البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مصادر أمنية في لبنان إن 4 أشخاص قتلوا في قصف إسرائيلي قرب قرية علما الشعب بجنوب البلاد، اليوم الثلاثاء.

ولم يتسن لوكالة "رويترز" بعد الحصول على تفاصيل أخرى.

ويأتي ذلك بينما حلقت طائرات استطلاع إسرائيلية فوق القطاع الشرقي لجنوبي لبنان.

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، القصف المدفعي والصاروخي منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر الجاري.

وقال حزب الله إنه استهدف، صباح اليوم الثلاثاء، آلية لجيش الاحتلال في ‏موقع المطلة بصاروخ موجه من نوع كورنيت، وأوقع فيها إصابات مباشرة.

وخلف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، الذي يدخل يومه الحادي عشر، حتى الآن أكثر من 2800 شهيد و10 آلاف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.