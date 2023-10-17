يحل اليوم ذكرى رحيل الأديبة والكاتبة مي زيادة، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض في مصر في مثل هذا اليوم 17 أكتوبر عام 1941 في الخمسينيات من عمرها.

وُلدت مي زيادة في الناصرة عام 1886، وكان اسمها الأصلي ماري إلياس زيادة، واختارت لنفسها اسم مي فيما بعد، وكانت مدينة النّاصرة موطن والديّ مي، فوالدتها من أصل سوريّ إلّا أنّ موطنها فهو فلسطين، ووالدها إلياس زيادة أصلهُ من لُبنان، كان معلمًا في مدرسة الأرض المقدسة، كانت مهتمةً بدراسة الّلغة العربيّة، وتعلّم الّلغات الأجنبيّة، فتميّزت ميّ منذ صباها ونشرت مقالات أدبية ونقدية واجتماعية.

في عام 1908 انتقلت مع أسرتها للإقامة في القاهرة، ودخلت الجامعة المصرية عام 1916، ودرست الفلسفة والآداب وأتقنت اللغة الفرنسية، والإنجليزية، والإيطالية، والألمانية، ولكن معرفتها بالفرنسية كانت عميقة جداً وكانت بدايات نشرها بتلك اللغة في القاهرة، عملت بتدريس اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وتابعت دراستها للألمانية والإسبانية والإيطالية.

تفوقت مي في مَجال الصحافة، وكانت تنشر مقالاتها في الصحافة المصرية، وتُمضي في نِهايتها بأسماء مُستعارة، كان من أسمائها المستعارة، "شجية، خالد رأفت، إيزيس كوبيا، عائدة، كنار، السندبادة البحرية الأولى".

برز دورها في الدفاع عَن حقوق المَرأة، حيث كانت رائدة مِن رائدات النَّهضة النِّسائية العَربيَّة الحَديثة، كانَت متطلعة عَلى تاريخ المرأة في افَترة التي سَبَقت سَجنها فَأكثرت مِن الكِتابة والمُحاضرات والنّدوات؛ لِلمُطالبة بِحقوق المرأة.

قالَ أحد أساتِذة جامعة هامبورج عَن أسلوبها في كتابَتها: "أن المرء يجد فيه توازن الإنجليزية، ودُعابتها، ودقة الألمانية وأحكامها، ورشاقة الفرنسيّة، وحيويّة باقي الّلغات الّلاتينيّة"، كانت مي تستخدم طَريقة السرد التشويقي في عرض أفكارها، والانتقال بَين الأفكار بِطرق مختلفة باستخدام الأساليب الإنشائيّة المُختلفة، كالاستفهام الاستنكاريّ، والتّعجب، واستِخدام المُفردات التي تُصوّر للقارئ خيالاً جميلاً في ذِهنه، ويَعودُ هذا لِما تَملكُه مِن حَصيلة مُفردات من الّلغات والثّقافات المُختلفة.

كانَ أوّل كِتاب وَضعتهُ بالاسم المُستعار "إيزيس كوبيا"، وهو مَجموعة من الأشعار باللغة الفرنسية، قامَت بِعدة رِحلات إلى أوروبا وغَذّت المَكتبة العربية بِطائفةٍ من الكُتب وبَلغت مِن غايتها في الأدب والعلم والفن.

كانت مي حريصة على انعقاد صالونها الأدبي، فكانت بداية انعقاد صالون مي 1913، حيثُ وَقفت في خطابٍ لأول مَرة في بهو الجامعة المصرية، لإلقاء كَلمة جبران خليل جبران نيابةً عنه اشتراكاً في تَكريم الشاعر خليل مطران، وفي نهايةِ الكَلمة وَجّهت الدَّعوة لِعقد صالون أدبي في مَنزِلها، فَتلقت يَومها تشجيعاً كبيراً من الحاضرين، وبعد ذلك بدأ يجتمع في بيتها مَجموعة مِن الأشخاص الذين حَضَروا صالونها الأدبي كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع.

وبقي أعواماً تَحت رِئاسة الشاعر إسماعيل صبري، كانَ الصالون في بادِئ انعِقاده عام 1913 يُعقد بمسكنها في الطّابق العلوي من مَباني جريدة الأهرام في شارع مظلوم باشا، واستقطبت فيه المفكرين والكتّاب والشعراء، ونَوعياتٍ مُختلفة مِن عليّة القَوم والأثرياء والأدباء المعدومين ومنهم "إسماعيل صبري، منصور فهمي، ولي الدين يكن، أحمد لطفي السيد، أحمد زكي، رشيد رضا، محيي الدين رضا، مصطفى عبدالرازق، الأمير مصطفى الشهابي، أمين المعلوف، الدكتور يعقوب صروف، الدكتور شبلي شميل، سلامة موسى، إسماعيل مظهر، محمد حسين المرصفي، أحمد شوقي، خليل مطران، إبراهيم المازني، عباس محمود العقاد، أنطون الجميل، مصطفى صادق الرافعي، طه حسين، داوود بركات، زكي مبارك، عبدالرحمن شكري"، وكان صالونها واسعاً رحباً، اختارت أثاثه بنفسها، وعلقت في صدره أبيات من الإمام الشافعي.

أما عن حياتها العاطفيّة، فقد أحبّت جبران خليل جبران، على الرغم من عدم لقاءهما، حيث دامت المراسلات بينهما 20 عاماً منذ عام 1911 وحتى وفاة جُبران في نيويورك عام 1931.

تُوفيت مي زيادة في مُستشفى المعادي في 1941 بالقاهرة عن عمر ناهز 55 عاماً.