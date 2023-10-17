مهرجان قرطاج السينمائي في تونس يلغي فعالياته الاحتفالية تضامنا مع الفلسطينيين

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أعلنت إدارة مهرجان قرطاج السينمائي في تونس الليلة الماضية إلغاء المظاهر الاحتفالية للدورة الرابعة والثلاثين للمهرجان والمقرر أن تنطلق أواخر الشهر الحالي، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقالت إدارة المهرجان في بيان "احتراما لنضالات شعب يعاني التقتيل والتدمير ويقاوم من أجل استرجاع أرضه.. نعلن إلغاء كل المظاهر الاحتفالية". وأوضحت أن الدورة الجديدة ستنطلق مباشرة بعروض المسابقة الرسمية.

وأضافت "أكثر من أي وقت مضى، تظل السينما والفن والثقافة من بين وسائل المقاومة الأكثر قدرة على مواجهة الخطاب الغادر والماكر للعديد من الإنتاجات السمعية".

وتابع البيان "تأسست أيام قرطاج السينمائية لتكون منصة فكر ومقاومة بالأساس، تجمع رواد السينما من أفريقيا والعالم العربي للانتصار للفن وللجمال في مواجهة فظاعة السياسات القمعية، ولمناقشة الأفلام ومن خلالها قضايا العالم ومن أهمها القضية الفلسطينية".

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت في وقت سابق أنها ستكرم المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد.

وستقام فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان أيام قرطاج السينمائية في الفترة من 28 أكتوبر تشرين الأول إلى الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.