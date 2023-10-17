مدرب منتخب مصر السابق: قادرون على التتويج بلقب أمم إفريقيا

قال ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، إنه يشعر بالسعادة للغاية من مستوى وأداء لاعبي المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن هناك إيجابيات متعددة.

وتابع ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية: "اللعب ضد الجزائر كان قرارًا جريئا، بعد فترة من التراجع عن مواجهة المنتخبات القوية، وفيتوريا نجح بشكل مميز في إدارة المباراة".

وأضاف: "المباريات القوية وعلى المستوى الأول تساعد على تطوير أداء اللاعبين، والجميع كان على قدر المسؤولية وشعرنا أن المباراة رسمية من الطابع الأول، والمباراة منحت الجهاز الفني دفعة قوية للمرحلة المقبلة".

واختتم: "مباراة الجزائر هي بداية العمل الحقيقي للمنتخب الوطني وفيتوريا، وظهر بشخصية قوية وجميع اللاعبين تفوقوا على أنفسهم، وقادرين على المنافسة على كأس الأمم الإفريقية بل وحصد اللقب".