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بلماضي يعلق على لقطته مع سعيد بن رحمة

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 7:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 7:34 م

أوضح جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، كواليس لقطة مشادته مع سعيد بن رحمة جناح المنتخب ونجم وست هام الإنجليزي، أثناء تبديله في المباراة الودية أمام المنتخب الوطني.

جمال بلماضي استبدل لاعبه سعيد بن رحمة في الشوط الثاني من المباراة الودية أمام المنتخب الوطني أمس، الإثنين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

وقال بلماضي في تصريحات نقلتها شبكة «يوروسبورت»: «لا أريد الحديث عن تفاصيل هذه الواقعة، لكن كل ما أريد توضيحه أن هذا يحدث في كرة القدم».

وأضاف: «بن رحمة خرج ولم يكن سعيدًا ولم أكن أيضًا سعيدًا، وهذا كل ما حدث بيننا ولم يكن الأمر مشاجرة».

ويستعد منتخب الجزائر لافتتاح مشواره بتصفيات كأس العالم 2026 بخلاف خوض كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.


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