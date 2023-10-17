وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة لوم وعتاب للاعب الدولي محمد صلاح نجم المنتخب المصري، قائلة: «على قدر الحب والغلاوة يكون اللوم والعتاب».

وأضافت خلال برنامج «كلمة أخيرة»، والمذاع على قناة «أون»، مساء الإثنين، أن الجمهور استقبل محمد صلاح للمشاركة في مباراة الجزائر الودية، عكس حبه وتقديره له، ويرونه قصة نجاح مهمة وربما الوحيدة في مجال الرياضة في العالم، مؤكدة أن الأهم من التبرع الكلمة والتأثير، لأن هناك هجمة عنصرية إسرائيلية في العالم كله.

وتابعت: «في ضوء أهمية وجودك هناك كنا ننتظر أكثر منك في موقف حقيقي بقوتك ومصريتك وتأثيرك هناك في التضامن مع القضية الفلسطينية، كنا ننتظر منك كلمة وموقفا، صحيح قدمت دعما كبيرا للهلال الأحمر المصري وهو دعم يمكن لدول ومؤسسات أن تقوم به، لكن كنا نحتاج الموقف».

وذكرت أن ليفربول نفسها خرجت في تظاهرات وبريطانيا كذلك، العالم ونجومه خرجوا داعمين لإسرائيل، ومن ثم التأثير كنجم وكلاعب كرة محبوب من العالم كله كبير جدا، هذا ما كان ينتظره المصريون والعالم أجمع.

واختتمت حديثها: «التبرع حلو وجميل الناس والدول والمؤسسات كلها ممكن تتبرع لكن الأهم الموقف والكلمة والمواقف تظل وتبقى، محمد صلاح مش محتاج شركات رعاية ولا فلوس ولا إعلانات، ولا لسه في مرحلة البداية، الكلمة أهم وأبقى وفيه مليون متابع ألغوا متابعتهم لحساباته، موقفك بيخرج من مصريتك وعروبتك ودينك وهذه العوامل التي تشكل شخصيتك وهويتك».