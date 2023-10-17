فيدان: نطرح فكرة نظام «ضامنين» لأطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنهم طرحوا فكرة نظام يكون فيه ضامنون للأطراف من أجل إحلال السلام الدائم في المسألة الإسرائيلية الفلسطينية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.

وقال فيدان في مقابلة أجريت مساء أمس الاثنين، مع ممثلي وسائل الإعلام التركية بالعاصمة أنقرة، ردا على سؤال بشأن حصول بعض الدول على صفة الضامن للجانب الفلسطيني ودول أخرى للجانب الإسرائيلي: "نحن طرحنا الفكرة الرئيسية لمسألة الضمانة، ونقول إنه يجب مناقشة النظام أولا، ومن ثم منهجيته بشكل منفصل".

وأكد وزير الخارجية التركي أنه "من غير المقبول أن تقصف إسرائيل غزة بطريقة غير مسبوقة، وتتسبب في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، وتحكم على المنطقة بالفقر والجوع من خلال قطع الكهرباء والمياه والوقود".

وأشار إلى أن ما حدث إثر الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري، كان مفاجأة للجميع وخاصة لإسرائيل.

وأضاف أن "سهولة العبور من غزة إلى الجانب الآخر (الجانب الإسرائيلي) والعمليات التي نتجت عن هذا العبور، فاجأت الجميع".

وتابع: "بعد هدم جزء معين من الجدار الفاصل بين إسرائيل وغزة، كان من المفاجئ دخول عناصر حماس ومجموعات أخرى وعناصر مدنية، دون أن يواجهوا أي مقاومة".