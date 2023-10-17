الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تكرم رئيس هيئة التأمينات المصرية

كرّمت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ تقديراً للتجربة المصرية في مجال إصلاح وتطوير ورقمنة منظومة التأمينات المصرية.



وأُقيمت تلك الندوة تحت بعنوان "المقاربات الفُضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي"، تحت رعاية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي بدأت فعاليته منذ أمس الاثنين بمحافظة الأقصر، واستمرت على مدار اليوم بهدف استعراض تجارب الدول العربية في مجال إصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الوطن العربي.



وفي السياق ذاته، أكد عوض، أهمية التجمع الدولي للشركاء، والذي صار أمراً مُلحاً بهدف استعراض تجارب الدول في مجال إصلاح المنظومة التأمينية.



وأوضح، أهمية إقامة تلك الندوات بهدف تبادل الرؤى والتجارب بين الدول حتى يتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل أطراف العملية التأمينية في الوطن العربي، مشيراً إلى أن الدول العربية قد خطت خطوات واسعة في مسيرة دمج الهياكل الإدارية وتوحيد التشريعات المتعلقة بالتأمين والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الرقمنة والتحديث الدائم لوسائلها في تقديم الخدمة التأمينية وفق المعايير العالمية.



ولفت إلى أن جميع الدول الحاضرة لديها القدرة الهائلة على معالجة التحديات التي تواجه نظم التأمين والضمان الاجتماعي.



يُذكر أن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تُعد بمثابة الكيان والأم لكل مؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى العالم، حيثُ تضم في عضويتها 344 عضواً من 150 دولة حول العالم يتكاتفون جميعاً؛ بهدف تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، فضلاً عن دعم الدول الأعضاء في إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات.