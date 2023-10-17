ترامب: بايدن لا يمكنه سوى قراءة النصوص التي يعدها كاتب الخطابات والإجابات الجاهزة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الحالي جو بايدن لا يمكنه سوى قراءة النصوص التي يعدها كاتب الخطابات والإجابات الجاهزة لأسئلة الصحفيين.

وأوضح ترامب متحدثا إلى أنصاره في ولاية آيوا: "لدي كاتب خطابات رائع، ولكن هذه الطريقة في المخاطبة أكثر تشويقا وإثارة.. هل تعتقدون أن بايدن يمكنه أن يفعل الشيء نفسه؟.. لا أعتقد، لا يمكنه سوى قراءة النصوص التي أعدها فريق الرئيس".

كما أشار ترامب إلى أن "بايدن يقرأ الإجابات الجاهزة في معرض الرد على أسئلة الصحافيين في المؤتمرات الصحافية".

واعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في وقت سابق، أن "الرئيس الحقيقي" للولايات المتحدة ليس جو بايدن، وإنما الشخص الذي يتحكم في شاشة التلقين التي يستخدمها.

كما ذكرت مجلة "سبكتاتور" الأمريكية، أن الحالة الجسدية والنفسية للرئيس الأمريكي جو بايدن، أصبحت معضلة أمام إعادة انتخابه، ولا يمكن إخفاء ما يراه الجميع في كل مرة من تعثرات وسلوك غريب.

وقد بلغ بايدن الثمانين من عمره في نوفمبر الماضي، وغالبا ما يبدي تحفظات مختلفة في خطاباته العامة. وفي يوليو 2022، قرأ بايدن الإشارات الفنية من الملقن إلى جانب النص الأساسي للخطاب.

وتعثر جو بايدن أثناء محاولته صعود درج قصير، مرة أخرى، في وقت سابق، أثناء حدث أقيم بمدينة ‏فيلادلفيا. كما يستخدم الجمهوريون هذا للتشكيك في القدرات العقلية والجسدية للرئيس بايدن، وفي قدرته على الاستمرار في قيادة الولايات المتحدة. ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024.