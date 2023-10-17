وزير الصحة: نتحمل عبئا ثقيلا اقتصاديا ولوجيستيا للأوضاع المشتعلة في غزة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، عن تفاصيل زيارته لمدينة العريش ورفح، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، أنه كان موجودا على بعد عشرات الأمتار من الحدود الخرسانية التي قُصفت بعد مغادرته بساعة ونصف، موضحًا أن الرئيس وجه بضرورة الاستعداد للاحتمالات كافة وعلى رأسها استقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية، في حال وجود قرار سياسي يسمح بهذا الأمر.

وأشار إلى أن الوزارة لديها الاستعدادات كافة من خلال الإسعاف والنقاط الطبية الأولية بمعبر رفح، ودعم أسطول الإسعاف بأكثر من 150 سيارة من السيارات سواء في شمال سيناء أو منطقة القناة، أو المنطقة المركزية ليصل الإجمالي إلى 300 سيارة، منوهًا بأن هناك مستشفيات خاصة بفرز الحالات، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات بالحدود الجنوبية والشرقية والغربية، نظرًا لتمرس مصر على مثل هذه الظروف نتيجة اشتعال الأوضاع لدى جيرانها.

وشدد على أن مصر تتحمل عبئا ثقيلا جدا يزيد على كاهلها أعباء اقتصادية وتنظيمية ولوجيستية، لافتا إلى أن هناك تأهبا في مستشفيات مدينة رفح وبئر العبد، ثم مستشفيات منطقة القناة، وصولا بدمياط والشرقية وجنوب سيناء، حتى القاهرة الكبرى، في ضوء الإصابات المتوقعة خلال الأحداث الدموية في غزة.

وذكر وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أن هناك نقاط إسعاف أولية وفرز في منطقة رفح، ومن ثم نقل الحالات للمستشفيات.