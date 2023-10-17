مسئولون إسرائيليون: فجوة واسعة مع أمريكا بشان المساعدات الإنسانية لغزة

قال مسئولون إسرائيليون رفيعو المستوى، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك فجوة واسعة بين موقفي إسرائيل والولايات المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل.

وأضاف هؤلاء المسئولون، الذين لم يتم تسميتهم، في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "هناك فجوة كبيرة بين ما تستعد إسرائيل للسماح به وما يطالب به الأمريكيون فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

ووفقا للمسئولين، فإن إسرائيل مستعدة للسماح بدخول الحد الأدنى فقط إلى القطاع لمنع حدوث أزمة إنسانية، ولكنها تطلب ضمانات بأن المساعدات لن تصل إلى حماس.



وتابعوا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول التوفيق بين الموقفين المتعارضين.

ويستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم غد الأربعاء، الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق ما نشرته قناة "المملكة" الأردنية اليوم الثلاثاء.

وستتركز المباحثات "على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع".

ويشار إلى أن عدة طائرات تحمل مساعدات إنسانية وصلت إلى مطار العريش في انتظار إدخالها إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح البري بين مصر والقطاع.

ونقلت وسائل إعلام مصرية يوم السبت الماضي، عن مصادر مصرية لم يتم الكشف عنها أن القاهرة تربط خروج مواطنين أجانب من غزة عبر المعبر بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة.