تموين أسيوط: ضبط 570 شيكارة سماد زراعي مغشوشة داخل مخزن في منفلوط

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شنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين، والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين، وبإشراف اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، وبمشاركة مأموري الضبط القضائي بإدارة تموين منفلوط، حملة على أحد المخازن بدائرة مركز منفلوط.

وجرى ضبط 570 شيكارة سماد زراعي زنة 50 كجم بإجمالي 28.5 طن، داخل المخزن غير المرخصة، ويشبه في أنها مغشوشة وغير صالحة للاستخدام في الزراعة.

وتم التحفظ على الكميات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.