رئيس وزراء اليابان يقدم قربانا إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل

أرسل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قربانا إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل في طوكيو.

ويأتي ذلك القربان بمناسبة مهرجان الخريف في الضريح، في الوقت الذي من المتوقع أن يمتنع فيه كيشيدا عن زيارة الضريح، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الثلاثاء.

ويحيي الضريح ذكرى أولئك الذين ماتوا في الحروب من أجل الإمبراطورية اليابانية، بما في ذلك مجرمي الحرب المدانين والذين أعدموا.

وفي الماضي، أثارت زيارات مسؤولي الحكومة اليابانية إلى الضريح احتجاجات من الصين وكوريا الجنوبية، اللتين كان العدوان الياباني موجها ضدهما في الحرب العالمية الثانية.

وفي الآونة الأخيرة ، توترت العلاقات بين اليابان والصين بسبب قرار اليابان بتصريف مياه التبريد المعالجة من محطة فوكوشيما النووية المدمرة في البحر.