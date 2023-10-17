حسين لبيب: إمام عاشور رحل عن الزمالك بسبب الظلم

يرى حسين لبيب، المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن إمام عاشور، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، تعرض للظلم وتم دفعه للرحيل عن النادي الأبيض.

إمام عاشور رحل عن الزمالك في يناير الماضي وانتقل إلى ميتيلاند الدنماركي وفي نهاية الموسم انتقل إلى الغريم التقليدي، الأهلي.

وقال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الشمس»: «عودة إمام عاشور للزمالك من عدمه أمر يعود للمدير الفني.. ربما الجمهور سيغضب حينما أقول ذلك لكن إمام ظُلم فهو لم يكن يريد الاحتراف في الدنمارك والمسؤولين في النادي آنذاك هم من دفعوه للرحيل».

وأضاف: «أتحفظ في الإجابة على سؤال هل أقبل بعودة إمام عاشور، في تنازل عن أموال للعودة للزمالك».

وأتم: «أول قرار لي لو فزت في الانتخابات أنني سأدعو جميع من لم يحالفهم الحظ لنضع أيدينا معا ونتحد من أجل مصلحة الزمالك».

وتقام انتخابات الزمالك يوم الجمعة المقبلة في مقر النادي، حيث ينافس حسين لبيب على مقعد الرئاسة ضد كل من فاروق جعفر وعمر هريدي.