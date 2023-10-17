صافرات الإنذار تدوي بتل أبيب والمستشار شولتس يحتمى من القنابل داخل ملجأ

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اضطر المستشار الألماني أولاف شولتس الذي يزور إسرائيل إلى التوجه إلى ملجأ في السفارة الألمانية مع انطلاق صافرات الإنذار؛ للتحذير من هجوم صاروخي أثناء تواجده في تل أبيب، وذلك وفقا لما ذكرته مصادر مقربة من المستشار.