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تقرير: حجم المواد المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت تضاعف منذ 2019

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 11:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 11:16 ص

أظهر تقرير جديد أن حجم المواد المرتبطة بالاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، شبه تضاعف، منذ عام 2019، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء.

وتظهر الأرقام الجديدة، الصادرة عن مجموعة "حملة تحالف وي بروتكت" الدولية، وجود زيادة بنسبة 87% في عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها، ليصل عددها إلى أكثر من 32 مليونا على مستوى العالم.

وفي إطار دعوتها إلى وجود رد فعل دولي منسق من أجل حماية الأطفال على الإنترنت، حذرت المجموعة من أن عدد الصور الجنسية التي تم إنشاؤها بصورة ذاتية لأطفال تتراوح أعمارهم بين سبعة وعشرة أعوام، زاد بواقع أكثر من أربعة أضعاف خلال الفترة بين عامي 2020 و2022. كما أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُستخدم الآن لإنشاء مواد خاصة بسوء الاستغلال الجنسي للأطفال.

وسلط التقرير الضوء على مخاطر بيئات الألعاب الاجتماعية، حيث يتمكن البالغون والأطفال من التفاعل مع بعضهم البعض، مشيرا إلى أن المحادثات مع الأطفال على منصات الألعاب الاجتماعية، وُجد أنها يمكن أن تتصاعد لتصل إلى حالات استمالة خلال 19 ثانية في الحالات القصوى، بمتوسط وقت قدره 45 دقيقة.


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