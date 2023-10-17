طائرة صينية تعترض أخرى كندية في المجال الجوي الدولي

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قالت كندا إن طائرة صينية اعترضت أخرى كندية، تقوم بمهمة تتعلق بكوريا الشمالية، في المجال الجوي الدولي.

وكان صحفيون من موقع جلوبال نيوز على متن الطائرة الكندية التي كانت تحلق قبالة ساحل الصين أمس الاثنين، وصوروا الواقعة.

وقال قائد الفرقة الجوية الأولى في السلاح الجوي الكندي الملكي إين هادلستون لموقع جلوبال نيوز، إنه تم اعتراض طائرة القوات المسلحة الكندية "بأسلوب عدواني".

وأضاف: "هذا تفاقم للعدوانية، غير متوقع وغير ضروري في سياق المهمة التي كنا نقوم بها".

ووفقا لرواية الجيش الكندي وطاقم موقع جلوبال نيوز على متن الطائرة إن طائرة، مزودة بصواريخ جو-جو حلقت بعداوانية على مسافة قريبة للغاية، ووضعت الطائرة الكندية في نقطتها العمياء مما يحول دون مراقبتها.

وقال هادلستون: "أشعر بالقلق عندما يقومون بذلك. هناك خطورة متزايدة من هذا النوع من الاعتراضات ونحن نريد تجنبها بقدر الإمكان. لقد قمنا بتسجيل هذه الأمور عبر سلسلة من الأدلة التي جمعناها، بعد ذلك سنسمح لأجهزتنا الدبلوماسية بالمشاركة في الأمر".

وقال وزير الدفاع الكندي بيل بلير إن هذه المواجهة الوشيكة عرضت الطائرة الكندية لخطر كبير، وفقا لما ذكرته شبكة سي بي سي الكندية.

وأضاف: "لقد كان عملا خطيرا ومتهورا. ومثل هذه الأنواع من السلوكيات غير مقبولة، وسوف نخبر جمهورية الصين الشعبية بذلك بأكثر طريقة ملائمة".

ويشار إلى أن العلاقات بين الصين وكندا شهدت توترات، حيث قام كل منهما بطرد دبلوماسي في مايو الماضي على خلفية خلاف بسبب مزاعم بشأن سعي بكين لترهيب نائب كندي.