رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يتفقد مقر الجامعة الجديد بواحة السيليكون

تفقد الدكتور جان هنري حنا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، مقر الجامعة الجديد بواحة السيليكون ببني سويف، يرافقه الدكتور على عبد التواب عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية وتفقد أحوال الطلاب، وكان في استقباله العميد أحمد الزناتي مدير المنطقة التكنولوجية ببني سويف الجديدة.

وخلال جولته أجرى رئيس الجامعة حوارًا مفتوحًا مع الطلاب، موجهًا رسالة للطلاب الجدد بضرورة بذل الجهد والاهتمام بممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة التي تنمي قدراتهم ومهاراتهم في شتى المجالات.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة توفير كل الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية، وكذلك جاهزية قاعات المحاضرات والمعامل الدراسية، والتأكيد على اتباع معايير السلامة والأمان والحماية المدنية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وأضح أن التوسعات الجديدة للجامعة تهدف لاستحداث برامج أكاديمية جديدة لمواكبة التطور السريع في مختلف المجالات التكنولوجية، لتأهيل الطلاب بالقدر الذي يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، مؤكدًا أن جامعة بني سويف التكنولوجية تسعى جاهدة إلى تخريج خريج متميز قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن.