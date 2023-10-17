يستعد مقر نادي الزمالك لاستقبال الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية، الذين سيدونون حضورهم خلال الانعقاد الخاص بانتخاب مجلس إدارة جديد في دورة انتخابية مُقبلة.

وسيكون يوم الجمعة المُقبل، مسرحاً لمنافسة انتخابية قوية، تحسمها صناديق الاقتراع، فيما سيكون مسار ذلك اليوم على النحو التالي..

- الساعة التاسعة صباحاً بدء التسجيل بكشوف الحضور ثم التصويت، وذلك حتى السابعة مساءً وهو موعد الاجتماع الذي سيتم فيه استعراض تقرير مراقب الحسابات وأيضاً نتائج التصويت.

- دخول الأعضاء إلى مقر النادي بموجب بطاقات العضوية، والتي ستكون أساسية أيضا في عملية التصويت بجانب بطاقة إثبات هوية مثل الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو ما إلى ذلك.

- لا يجوز توكيل شخص للحضور أو التصويت بالإنابة

- انتخاب العضو للمرشحين يتم في صورة اختيار شخص واحد في خانة الرئيس ومثله في النائب وأيضا في أمين الصندوق، و6 أعضاء فوق السن، و3 تحت السن.

- يعتبر صوت العضو لاغٍ حال وجود كشط أو شطب أو تغيير في البيانات ومن ثم البطلان.

- يحتفظ عضو الجمعية العمومية ببطاقة التسجيل من أجل حضور الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال بعد نهاية فترة التصويت في السابعة مساءً.