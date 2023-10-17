قال مسئول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، حمادة البياري، إن الأوضاع الإنسانية بالقطاع ترتقي إلى حدود «المصيبة الكبرى» في ظل معاناة أكثر من 2 مليون مواطن من الحصار وانقطاع إمدادات الكهرباء والمياه والمواد الغذائية.

وأشار خلال تصريحات متلفزة لـ «العربية» مساء الثلاثاء، إلى مواصلة جيش الاحتلال في شن غاراته الجوية على القطاع مع استمرار ارتفاع أعداد الجرحى والمصابين على نحو هائل، معربا في الوقت ذاته عن تخوفاته من خروج النظام الصحي بالكامل عن الخدمة.

وأوضح أن منظومة مياه الشرب والصرف الصحي توشك كذلك على الانهيار، واصفا الوضع الراهن: «نحن في وضع شلت به جميع أوجه الحياة، ظلام دامس لا حركة في الشوارع سوى خدمات الإسعاف والانتقاد، لا يوجد أي مظهر من مظاهر الحياة لا أماكن آمنة والغارات متواصلة على المدنيين».

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل سريع وعاجل لفتح المعابر؛ لإدخال المواد الإنسانية؛ لإنقاذ الأرواح أهالي في قطاع غزة لا سيما في ظل معاناة آلاف من الأطفال من نقص مياه الشرب.

وحث المجتمع الدولي مناشدا ببذل كل الجهود المتاحة لإنقاذ أرواح المدنيين، قائلا: «كل دقيقة تمر الوضع يزداد سوءا منع دخول المساعدات؛ سيؤدي إلى كوارث إنسانية كبيرة قد تكون غدا أو الساعات المقبلة».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، مخلفا نحو 3000 شهيد 12500 ألف مصاب، إضافة إلى 61 شهيدا أيضا و1250 مصابا بالضفة الغربيةوفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة اليوم الثلاثاء.