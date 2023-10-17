الرئيس الإسرائيلي: يجب إزالة الشر من غزة

دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج، الحلفاء الغربيين، إلى التحلي بالصبر فيما يتعلق بالحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقال هيرتسوج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء: "نتلقى دعما هائلا من حلفائنا الغربيين، لكن الاختبار يكمن في مرور الوقت"، مضيفا أنه من المهم أن تفهم جميع الدول التي تؤمن بالحقوق المدنية والمساواة للجميع أن هذه معركة بين الخير والشر.

وأوضح هيرتسوج أن الطريق إلى الهدف لن يكون سهلا، وقال: "إنها عملية مؤلمة، وليست عملية في المستشفى، إنها عملية في ساحة المعركة.. علينا أن نزيل الشر من غزة - حتى تتمكن إسرائيل والشعب الفلسطيني من العيش بحرية ويتخذان القرار بشأن أمنهما.. يجب أن نُمنَح الوقت الكافي لتحقيق ذلك".