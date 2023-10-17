 تقرير: إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مساعدات بـ10 مليارات دولار - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 7:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تقرير: إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مساعدات بـ10 مليارات دولار

وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 7:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 7:23 ص

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة مساعدات طارئة بقيمة 10 مليارات دولار.

ووفقا للتقرير، يعمل البيت الأبيض على صياغة مشروع قانون لتقديم المساعدات لإسرائيل، والذي من شأنه أن يربطها بالمساعدات التي تسعى إدارة بايدن إلى تقديمها لأوكرانيا أيضا.

وقد يجعل ذلك من الصعب الحصول على الموافقة على الحزمة في مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ويعارض البعض المساعدات لكييف، لكن يقال إن مشروع القانون سيشمل تخصيص أموال لتحصين الحدود الجنوبية بين الولايات المتحدة والمكسيك وهو مطلب رئيسي قدمه الجمهوريون.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك