أشرف قاسم: فرصة عمر مرموش نقطة تحول في مباراة مصر والجزائر

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قال أشرف قاسم نجم الكرة المصرية الأسبق، إنه استمتع بأداء لاعبي المنتخب الوطني أمام الجزائر بعد ظهورهم بشكل رائع خلال اللقاء.

وكان منتخب الجزائر قد تعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد مساء الإثنين.

وأضاف قاسم في تصريحات تليفزيونية، بعد طرد محمد هاني المنتخب استمر في تقديم أداء جيد ومواصلة الفرص، ولكن البطاقة الحمراء ظلمت زيزو الذي إذ تواجد كان سيحدث فارق كبير.

وتابع المدربان فيتوريا وبلماضي استعدا للمباراة بشكل جيد وكلاهما احترما اسم المنتخبين، وظهرت النتيجة في المباراة التي شهدت حماس وأداء كبير من كلا الطرفين.

وواصل:" كنت أتمنى ألا يتم حصول محمد هاني على بطاقة حمراء بعد تدخله بشكل قوي على لاعب المنتخب الجزائري ، ليظهر المنتخبان بشكل أقوى من ذلك".

واختتم: " فرصة عمر مرموش الأخيرة كانت نقطة تحول في المباراة لو سجلت هدفا كانت منحت الفوز لمنتخب مصر ولكن حدث سوء توفيق للاعب، وبعدها سجل المنتخب الجزائري هدف التعادل".