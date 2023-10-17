 علاء نبيل: «فيتوريا صاحب فكر مميز.. ومصطفى محمد خلصنا من صداع رأس الحربة» - بوابة الشروق
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علاء نبيل: «فيتوريا صاحب فكر مميز.. ومصطفى محمد خلصنا من صداع رأس الحربة»

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 4:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 4:41 ص

يرى علاء نبيل نجم المنتخب الوطني الأسبق، أن منتخب مصر بقيادة فيتوريا، قدم مستوى رائع ومميز أمام الجزائر، مشيرًا إلى أن هذا الأداء غائب منذ فترة طويلة.

وقال نبيل في تصريحات تليفزيونية: "لا بد من الحفاظ على هذا المستوى والبناء على ما تم في مباراة الجزائر، خاصةً أن الأداء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، لم يكن على مستوى المطلوب".

وأضاف: "روي فيتوريا المدير الفني، له تأثير كبير على هذا المستوى وصاحب فكر مميز، خاصةً على مستوى التبديلات، وكان هناك روح عالية من اللاعبين لتعويض النقص العددي".

واستطرد نجم منتخب مصر الأسبق: "لا بد أن تكون مباريات من التصنيف الأول خلال هذه الفترة، حتى قبل كأس الأمم الإفريقية، ثم خوض مباراة على مستوى أقل قبل النهائيات لتجربة عدد من العناصر".

واختتم: "محمد النني قدم مستوى على مستوى عالٍ للغاية رغم غيابه عن المباريات، وأخيرًا عثرنا على رأس حربة اسمه مصطفى محمد، بعد أن كان هذا المركز يسبب صداعًا لنا".


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