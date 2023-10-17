وزير الصحة: وفرنا 1000 سرير ورعاية مركزة لاستقبال الفلسطينيين بمستشفيات سيناء

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن هناك نقاط إسعاف أولية وفرز في منطقة رفح، ومن ثم نقل الحالات للمستشفيات من خلال سيارات الإسعاف.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، أن الوزارة وفرت حوالي 1000 سرير ورعاية مركزة لاستقبال الحالات الفلسطينية، ومن الممكن مضاعفة هذا الرقم عند الحاجة، مؤكدًا أن الوزارة مستعدة بخطة وضعتها إدارة الأزمة والعمليات ودعم واتخاذ القرار بالوزارة منذ اللحظة الأولى للأحداث.

وأشار إلى أن الوزارة رفعت هذا التقرير وعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومجلس الأمن القومي الذي انعقد أمس، مشددًا على أن الوزارة تكون جاهزة منذ اللحظات الأولى للأحداث من خلال توفير الأدوية والمستلزمات من أكسجين وأدوية الحروق ورصيد أكياس الدم وغيرها.

ولفت إلى أن الوزارة لديها سيارات متنقلة بإمكانها الوصول للمعبر خلال دقائق حتى تستطيع القيام بعمليات فرز الحالات، نظرا لاحتمالية وجود كسور وحروق وعمليات مخ وأعصاب وغيرها من حالات حرجة، منوها بأن هناك رصيدا كبيرا ومطمئنا من أكياس الدم والبلازما.

وأفاد بأن مصر وفرت ما يقرب من 311 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الأيام الأولى للأحداث بقطاع غزة، عن طريق وزارة الصحة والهلال الأحمر، مشددا على أن التحالف الوطني للعمل الأهلي جلب حوالي ألف طن آخرين من المعونات المختلفة وليست الطبية فقط، وهو ما يعني أن مصر وفرت أضعافا مضاعفة من المساعدات التي استطاع العالم إيصالها لمطار العريش.

وذكر أن الوزارة عززت الطواقم الطبية في مستشفيات شمال سيناء، من الجامعات المصرية كافة وقطاعات وزارة الصحة، واستشاريين من كل التخصصات، بشكل دائم داخل العريش وبئر العبد ورفح والشيخ زويد.