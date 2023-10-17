أوكرانيا تعلن تدمير 9 مروحيات روسية

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، تدمير تسع مروحيات في غارات جوية استهدفت مطارات تقع بالقرب من مدينتي لوهانسك وبيرديانسك اللتين تحتلهما روسيا.

كما أعلنت القوات الخاصة التابعة للجيش في كييف، عبر تطبيق "تليجرام"، تدمير منصة إطلاق مضادة للطائرات وترسانات، بالإضافة إلى تضرر مدارج طائرات. ولم يرد تأكيد على ذلك من الجانب الروسي.

وقال الجيش الأوكراني، إن الانفجارات التي وقعت في مستودعات الذخيرة استمرت لعدة ساعات.

وأفادت تقارير بمقتل وإصابة العشرات من الجنود الروس. ويقع الهدفان على بعد أكثر من 90 كيلومترا خلف خط المواجهة.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.