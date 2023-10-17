قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اجتياز بعض المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم جميع الاختبارات والتدريبات المطلوبة وعدم إعلان أسمائهم، أمر غير وارد بالمرة.

وحذر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل، منوهًا أنها «تجعل المعلمين في حالة توتر طوال الوقت».

وأكد أن «المسابقة تمت وفقًا للقانون»، مضيفًا: «هناك مادة القانون تؤكد أحقية الوزارة في تحديد اجتياز التدريبات لتقبل تعيين المعلمين، الجزء الأول متعلق بالخضوع للتدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية، والآخر بالتنسيق مع الجهة المعنية لاجتياز التدريبات المحددة بين الجانبين».

ولفت إلى أن «الجهة المعنية تجري تدريبات متعلقة بالكشف الرياضي والكشف الطبي وكشف الهيئة والسمات»، مؤكدًا أن «تلك الاختبارات لا تتعلق بالجزء الفني المعنية به وزارة التربية والتعليم».

وأشار إلى حرض الوزارة على انتقاء أكفأ المعلمين، حتى يمثلوا إضافة للعملية التعليمية التي تسعى الوزارة لتطويرها، ليسأل «أديب» عن المرتب الذي سيحصل عليه المعلم الفائز في بداية تعيينه.

وأجاب المتحدث: «غير منوط بي الإجابة على هذا السؤال، مقدرش أحدد المبلغ بالضبط»، ليسأله الإعلامي عما إذا سينطبق عليه الحد الأدنى للأجور، ويرد «زلطة»: «بالطبع ينطبق عليه الحد الأدنى ويمكن أكثر، لكن لا يمكن تحديد المبلغ بصورة دقيقة».