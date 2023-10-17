زيلينسكي يؤكد أهمية التعاون في اليوم الـ 600 للحرب على بلاده

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الأهمية الخاصة للتعاون بين جميع هياكل البلاد في اليوم الـ 600 لـ "الحرب الشاملة".

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو يوم الاثنين إنه سواء كانت مبادرات عسكرية أو تجارية أو خاصة، فقد مكنت جميعها شعب ومدن أوكرانيا "من عيش حياة طبيعية"، مضيفا: "كل هذا معا يحافظ على قدرتنا على الصمود، كل هذا معا يعطي قوة لأوكرانيا".

وأوضح أن الدعم الخارجي مهم أيضا في هذا الصدد، في إشارة إلى اجتماعه في وقت سابق من يوم الاثنين مع المبعوث الأمريكي الخاص لإعادة إعمار أوكرانيا، بيني بريتزكر. وأوضح: "مثل هذه الزيارة في مثل هذا اليوم هي إشارة مهمة".

وقال إن برامج الدعم طويلة الأجل لأوكرانيا ذات أهمية كبيرة قبل كل شيء. وقارن هذا بسباق الماراثون. وقال: "في سباق الماراثون ، عليك دائما الحفاظ على الوتيرة الصحيحة، وحساب قوتك ورؤية بوضوح أنه في نهاية المسار يجب أن يكون هناك فوز."