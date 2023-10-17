الرئيس الإسرائيلي يحذر من تزايد الهجمات المعادية للسامية: اليهود بحاجة إلى حماية أكبر

حذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج، من تزايد الهجمات المعادية للسامية في ضوء الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل والهجمات الإسرائيلية المضادة.

وقال هيرتسوج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء: "نحن في حالة تأهب قصوى في ضوء تزايد معاداة السامية في جميع أنحاء العالم"، مضيفا أن الجاليات اليهودية "بحاجة إلى حماية أكبر".

وذكر هيرتسوج أن هناك تحالفا من "الكراهية والشر" يتكون من إيران وحماس وميليشيا حزب الله اللبناني وجماعات أخرى تحاول "تحريض العناصر المتطرفة في المجتمع الإسلامي" وإثارة الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشوارع.