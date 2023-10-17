قادة الاتحاد الأوروبي يجرون مباحثات بشأن الصراع بين إسرائيل وحماس

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من المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قبل اللقاء، إن قمة الاتحاد الأوروبي سوف تركز على الخطوات المقبلة التي يمكن أن يتخذها الاتحاد لتجنب التصعيد الإقليمي للصراع والتداعيات الأمنية بالنسبة للكتلة الأوروبية.

كما سوف تركز المباحثات على المساعدات الإنسانية للمدنيين والهجرة واسعة النطاق المحتملة داخل المنطقة في ظل إصدار إسرائيل لأوامر بإجلاء شمال غزة وهجومها المرتقب.

وقال ميشيل إن الاتحاد الأوروبي "طالما كان مدافعا قويا عن السلام واحترام القانون الدولي ويتعين أن يظل كذلك دائما".

كما تأتي المباحثات على خلفية استمرار احتجاز عدد من المواطنين الأوروبيين كرهائن لدى حماس.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد طالبوا حماس في بيان مشترك نُشر أمس الأول الأحد "بالإفراج الفوري على جميع الرهائن بدون أي شروط مسبقة".

وشدد القادة على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الإنساني والدولي".