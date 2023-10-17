إيران تحذر إسرائيل من موجة صدمة أخرى إذا لم توقف الفظائع في غزة

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، إن إسرائيل ستواجه موجة صدمة أخرى من محور المقاومة إذا لم تضع حدا للفظائع التي ترتكبها في قطاع غزة.

وأضاف فدوي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الثلاثاء، أن صدمات محور المقاومة ضد (إسرائيل) ستستمر حتى استئصال هذا "الورم السرطاني" من خريطة العالم، مشيراً إلى أن "موجة صدمة أخرى في الطريق إذا لم تضع إسرائيل حدا للفظائع في غزة"، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، دعت سفيرة إسرائيل لدى بكين، إريت بن آبا، الصين إلى الاستفادة من علاقاتها الوثيقة مع إيران لكبح جماح حركة حماس الفلسطينية، قائلة إن العملاق الآسيوي بحاجة إلى المشاركة في المحادثات حول الصراع.

وقالت بن آبا، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج"، الخميس الماضي: "نأمل حقا أن تشارك الصين بشكل أكبر في التحدث مع شركائها المقربين في الشرق الأوسط وخاصة إيران".

ويأتي ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على غزة، التي تدخل يومها الحادي عشر، وأسفرت حتى الآن عن سقوط أكثر من 2800 شهيد و10 آلاف جريح، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما ردت المقاومة الفلسطينية بقصف تل أبيب وعسقلان ضمن عمليتها "طوفان الأقصى".