بث الإعلام الحربي لحزب الله، مقطع فيديو لاستهدافه آلية عسكرية إسرائيلية في موقع المطلة العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقدّم حزب الله في مقطع الفيديو، شرحا مفصلا للموقع الذي جرى استهدافه، وتظهر اللقطات قرب الموقع العسكري من المستوطنة التي تحمل الاسم نفسه.

وبيّنت اللقطات، انفجار الآلية العسكرية بعد إصابتها بشكل مباشر.

شاهد

مشاهد لعملية استهداف المقاومة الاسلامية "#حزب‌_الله" آلية لجيش العدو الصهيوني في موقع المطلة بالصواريخ الموجهة #جنوب_لبنان #طوفان_الاقصى pic.twitter.com/VuF6iVre52 — اليمن في عيون العالم (@Y0eme1n_1) October 17, 2023

ومستوطنة المطلة تأسست عام 1896، ويقطنها 1909 مستوطنين، وتتبع للواء الشمال - قضاء صمد.

واتخذت المواجهات في جبهة شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان، منحى تصاعديا وسط تسارع في حدة المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان نحو مستعمرة المطلة، فيما رد بقصف تلة الحمامص، المقابلة للمستوطنة الإسرائيلية.

يذكر أن التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل بدأ منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن حزب الله مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه بقصف من لبنان.