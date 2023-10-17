شركات يابانية تواصل إجلاء موظفيها من إسرائيل وسط الحرب ضد حماس

أصدرت أعداد متزايدة من الشركات اليابانية اليوم الثلاثاء، أوامر لموظفيها في إسرائيل بالعودة إلى بلادهم خوفا على سلامتهم، وسط تواصل الصراع في البلاد ضد حركة حماس الفلسطينية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن تقرير لشركة الأبحاث "تيكوكو داتا بنك ليمتد القول: "كان هناك 92 شركة يابانية تعمل في إسرائيل حتى سبتمبر الماضي، 39 منها مقرها في تل أبيب، وقد أعربت شركات عديدة عن عدم اليقين بشأن موعد استئناف تشغيلها في السوق المحلية، وعن خوفها من إمكانية تصاعد القتال.

وقالت شركتا ميتسوي وشركاه وتويوتا تسوشو التجارية إنهما قامتا بإجلاء الموظفين اليابانيين وعائلاتهم في المنطقة، حيث أصدرت الشركة الأولى تعليماتها لجميع موظفيها بعدم السفر إلى إسرائيل.

وعلقت شركة فوجيتسو المحدودة، التي لديها مركز أبحاث في تل أبيب لأمن البيانات والذكاء الاصطناعي، مسألة رجوع بعض الموظفين إلى إسرائيل بعد عودتهم إلى اليابان مع اندلاع القتال الواسع النطاق.

وفي الوقت نفسه، قامت شركة "ساكاتا سيد كورب" الأسبوع الماضي بإجلاء اثنين من الموظفين العاملين في إسرائيل عبر رحلة تجارية. وأنشأت الشركة مكتبا فرعيا في بلدة رحوفوت في يونيو الماضي لجمع المعلومات حول أحدث تقنيات البستنة.