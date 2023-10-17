اقترب منتخب سلوفاكيا بشكل كبير من التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، بفضل فوزه على مضيفه منتخب لوكسمبورج 1 /صفر، مساء الاثنين، في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الثامنة للتصفيات.

وواصل منتخب البرتغال الذي تأهل بالفعل إلى يورو 2024، قصته الملهمة في التصفيات بقيادة نجمه وهدافه كريستيانو رونالدو، عبر اكتساح مضيفه البوسنة والهرسك 5 /صفر في الوقت الذي اكتسح فيه منتخب أيسلندا ضيفه منتخب ليشتنشتاين 4 /صفر.

وحافظ منتخب البرتغال على العلامة الكاملة بتسجيله الانتصار الثامن على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 24 نقطة، ويأتي منتخب سلوفاكيا في المركز الثاني برصيد 16 نقطة بفارق خمس نقاط عن منتخب لوكسمبورج صاحب المركز الثالث ويحل منتخب ايسلندا في المركز الرابع برصيد عشر نقاط يليه منتخب البوسنة في المركز الخامس برصيد تسع نقاط وتتذيل ليشتنشتاين الترتيب بدون رصيد.

وعلى استاد لوكسمبورج، سجل ديفيد دوريس هدف الفوز لسلوفاكيا في الدقيقة 77 ليمنح بلاده ثلاث نقاط غالية.

وعلى استاد بيلينو بولي، واصل رونالدو ، الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، تألقه المذهل حيث أحرز مهاجم النصر السعودي الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين الخامسة و20.

وسجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 25 وتبعه جواو كانسيلو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 32 وتكفل جواو فيليكس بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 41.

وعلى ملعب لاواردالسفولور ستاديوم، تقدم جيلفي سيجوردسون بهدف لأيسلندا من ضربة جزاء في الدقيقة 22 ثم عاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 49 بعد أن أحرز زميله ألفريد فينبوجاسون الهدف الثاني في الدقيقة 44 وتكفل هاكون أرنار هارالدسون بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 62.