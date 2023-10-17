قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن «جامعة الدول العربية تعكس إرادات وقرارات وتحركات دولها».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء: «كمنظومة لا أحملها المسئولية بهذا الفشل الذريع، الجامعة لم تتمكن على مدى 75 عامًا من عمر القضية الفلسطينية و56 عاما من الاحتلال والمجزرة التي نراها من عمل شيء».

وأكمل: «نحن لا نعفي أحدا من مسئوليته، اليوم هناك تدمير ممنهج للإنسان والمباني والمدن والتطهير العرقي في قطاع غزة، والجامعة العربية عاجزة تمامًا عن إحداث أي شيء».

واستطرد: «عندما نأتي للجامعة نجد ضغوطًا من بعض الأشقاء العرب لتخفيف اللغة، وهي مجرد كلمات لا تسمن ولا تغني من جوع، لا أحد على مستوى التاريخ اليوم وعندما نلتقي أمام رب العالمين سيكون معفى من المسئولية».

وأوضح أن «الدول العربية تمتلك إمكانيات، وتستطيع اتخاذ إجراءات أقلها دبلوماسية وأكثرها اقتصادية»، مطالبًا باتخاذ قرارات بنفس اللغة التي تؤكد فيها اجتماعات الجامعة على مستوى القمة أو وزراء الخارجية بأن القضية الفلسطينية «القضية المركزية للجامعة».

ونوه أن «القضية الفلسطينية تتعرض للتصفية، وشعبها يتعرض للإبادة والتهجير»، مستطردًا: «فلسطين مصلحة عربية، المسجد الأقصى مصلحة عربية وإسلامية، وكذلك الموروث الحضاري في فلسطين الذي يباد الآن على الهواء».