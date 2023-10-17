تعليم البحيرة: إطلاق المنصة التعليمية الخاصة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه جار إطلاق المنصة التعليمية الخاصة بمحافظة البحيرة لخدمة جميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وبجميع المواد التعليمية، وتفعيل جميع الطلاب والمعلمين للإيميل الموحد الخاص بهم، حتى يتمكنوا من الدخول للمنصة فور انطلاقها.

وأوضح الديب، أن المنصة سيعمل عليها نخبة من أفضل المعلمين الأكفاء ذوي الخبرة، والذين تم اختيارهم بعناية ممن يملكون المهارات والإمكانيات والقدرة على التواصل عبر المنصة، والتفاعل المباشر مع الطلاب أون لاين.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده وكيل الوزارة بمكتبة مديرية التربية والتعليم، مع مديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المواد الدراسية ومدير التطوير التكنولوجي، بحضور الدكتور خالد الدقلة مدير عام التعليم العام، والدكتور محمد الغراوي مدير عام الشئون التنفيذية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه سيتم عمل جدول خاص بمواعيد المواد المقدمة عبر المنصة لكل مرحلة تعليمية وكل صف دراسي ونشره على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم.

وأشار إلى توجهات الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم نحو التحول الرقمي، وتحقيق الاستخدام الامثل للتكنولوجيا الحديثة لخدمة أبنائنا الطلاب وتقديم الأفضل دائما لهم.

وأضاف أن المنصة التعليمية ستعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب والمعلمين، والتي ستعمل جنبا إلى جنب مع مجموعات الدعم المدرسي المنفذة بجميع المدارس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمكور، ودورها في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.