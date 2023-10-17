 تضامن الغربية: توزيع ملابس جديدة بالمجان على 450 أسرة أولى بالرعاية - بوابة الشروق
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تضامن الغربية: توزيع ملابس جديدة بالمجان على 450 أسرة أولى بالرعاية

الأكازيون الشتوي
الأكازيون الشتوي
علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 1:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 1:34 م

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بالتعاون مع إحدى الجمعيات معرضًا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 450 من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بقرى "كفور بلشاي، وكفر القصار، وكفر الشيخ علي، وعزبة كازولة" بمركز كفرالزيات، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم.

وأشار، إلى التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من المعرض، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم.


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