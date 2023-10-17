بوتين يصل إلى بكين لحضور قمة تركز على مبادرة الحزام والطريق

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين لحضور قمة تركز على مبادرة الحزام والطريق الصينية، وهي مشروع ضخم للبنية التحتية يهدف إلى ربط آسيا بالأسواق الأوروبية والأفريقية بشكل أفضل.

ووصل بوتين إلى مطار العاصمة صباح اليوم الثلاثاء، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الصيني.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين بالرئيس الصيني شي جين بينج، بالإضافة إلى حضور المنتدى. وقال الكرملين إنه من المتوقع أن يناقش الرئيسان السياسة الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن الصين شريك مهم لروسيا. وفي حرب أوكرانيا، تقدم الصين نفسها رسميا على أنها محايدة ، لكنها تدعم روسيا.

وستكون هذه ثاني زيارة يقوم بها بوتين إلى الخارج بعد زيارة قرغيزستان الأسبوع الماضي منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في آذار/مارس

والصين ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية ، وبالتالي يمكنها تجاهل مذكرة التوقيف.