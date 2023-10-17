وزير الخارجية: إسرائيل تواصل استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح بالقصف الجوي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «دعوة إسرائيل لتهجير سكان قطاع غزة إلى الجنوب، تتناقض تماما مع القانون الدولي الإنساني».

ونوه في تصريحات لشبكة «BBC»، نشرها السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل تترك أهل القطاع بلا ماء أو كهرباء أو طعام».

🇪🇬 Foreign minister in an interview with @bbcworldservice: “Israel’s call for displacement to South is in full contradiction to intl humanitarian law; leaving people with no water, electricity, food” pic.twitter.com/xBF88b2IWX — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 17, 2023

وفي تصريحات سابقة نشره المتحدث الرسمي، حذر وزير الخارجية من أن محاولات تشويه الموقف المصري بشأن معبر رفح غير مقبولة.

وأضاف أن المعبر من الجانب الفلسطيني تعرض للقصف الجوي من قبل إسرائيل، ولا يعمل بشكل طبيعي، مؤكدا أن مصر لم تغلق المعبر من ناحيتها.

وأكّد شكري التواصل المستمر مع الوكالات الأممية كافة لتأمين ممر آمن للمساعدات الإغاثية، مشددا على أنه لا يوجد حتى الآن أي نوع من التصريح لممر آمن من الجانب الآخر للمعبر.

وفي وقت سابق من اليوم، بثت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات مصورة تُظهر آثار الدمار الذي لحق بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني بعدما تعرض لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القناة، إن المعبر من الجهة الفلسطينية طاله القصف من قبل طائرات الاحتلال الحربية لأكثر من مرة، ما يعيق عملية نقل المساعدات.

وأضافت أنّ الحالة التي أصبحت عليها الطرق بفعل الغارات على المعبر من الجانب الفلسطيني تقلل من فرص نقل المساعدات مع فتح المعبر.