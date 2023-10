وزير الخارجية: إسرائيل تواصل استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح بالقصف الجوي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «دعوة إسرائيل لتهجير سكان قطاع غزة إلى الجنوب، تتناقض تماما مع القانون الدولي الإنساني».

ونوه في تصريحات لشبكة «BBC»، نشرها السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل تترك أهل القطاع بلا ماء أو كهرباء أو طعام».

🇪🇬 Foreign minister in an interview with @bbcworldservice: “Israel’s call for displacement to South is in full contradiction to intl humanitarian law; leaving people with no water, electricity, food” pic.twitter.com/xBF88b2IWX