المدير السابق للمخابرات الأمريكية: زيارة بايدن لإسرائيل تظهر خطورة الصراع

اعتبر الجنرال المتقاعد والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، ديفيد بتريوس أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة غدا الأربعاء إلى إسرائيل تظهر خطورة الصراع القائم.

وردا على سؤال عما إذا كانت زيارة بايدن ستكون مفيدة في هذه المرحلة من الحرب، قال بتريوس في مقابلة مع "راديو بي بي سي 4" الذي يبث بالإنجليزية، إنه يعتقد أن ذلك يوضح "مدى خطورة هذا (الصراع)، لا يوجد شيء يوضح ذلك أكثر مما يشغلُ وقتَ الرئيسِ الأمريكي" .

واستدرك بالقول: "إن الذهاب إلى إسرائيل يعكس أهمية َالأمر بالنسبة للرئاسة (الأمريكية) وللولايات المتحدة (ككل)، وبصراحة، حتى أمام حلفائنا في جميع أنحاء العالم".

وأضاف بتريوس أن المسئولين في بلاده سيتابعون عن كثب ما ستقوم به الدولُ الأخرى في الأيام المقبلة، بخاصة إيران.

وتابع: "لا نعني بالضرورة أننا نطلع على ما يفعلونه هم بالشكل المباشر- ولا يمكن استبعاد ذلك أيضا - لكن أيضا نراقب ما يفعلونه من خلال وكلاء لهم، عبر الميليشيات التي يدعمونها والموالية لهم في العراق وسوريا ولبنان".

واستطرد: "هناك الكثير من المخاطر الواردة في هذا الخصوص، وهناك المزيد من التحديات التي يمكن أن تولد إذا أصبحت الحرب إقليمية حقًا"، مضيفًا أن القيادة العسكرية الإسرائيلية "تدرك بوضوح حجم ما هو قادم"، على حد تعبيره.