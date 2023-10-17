عبد المنعم عن أحداث غزة: كفى ظلما وخوفا وصمتا

دعم محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي ومنتخب مصر، محنة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، برسالة مؤثرة.

كتب عبد المنعم رسالة باللغتين العربية والإنجليزية عبر حسابه الرسمي على شبكة انستجران "العالم يطالبنا بالتزام الصمت وغض البصر عما يحدث للأطفال والأبرياء في غزة تحت أنظار المجتمع الدولي برمته".

أشار المدافع الدولي "هناك مدينة بأكملها تحت الحصار منذ أكثر من 10 أيام، ويتعرض أهلها لكافة الانتهاكات، مثل قصفهم بالطائرات والمدفعية والأسلحة والغازات المحرمة دوليا، أطفال يُقتلون بدم بارد ويقتل النساء والرجال أمام أعين الأطفال وتهدم المنازل والطرق، ويحرمون من الماء والكهرباء والوقود وأدوات الإغاثة".

واصل "إنهم يقتلون المسعفين ويطالبون المدنيين بالخروج بسلام فيتعرضون للقصف أثناء الخروج.. كفى ظلما وقهرا، لقد اكتظت المدينة بالموتى وكانت رائحة الدم تفوح في كل مكان، ووضعت الجثث في ثلاجات الطعام".

كما طرح محمد عبد المنعم، في رسالته أكثر من تساؤل "أي ظلم بعد كل ما نراه؟ فهل يرى أصدقاؤنا غير العرب ما يحدث لنا وما يحدث في بلادنا؟ هل يحكمون ضمائرهم ويتغلبون على الإنسانية كما يطالبون منا دائما؟ هل العادات والثقافة لا تدين وترفض إلا عندما تكون أنت المتضرر ولا تتكلم إذا كنت بعيدا عن الأحداث؟".

وشدد مدافع الأهلي "فلسطين صاحبة الأرض وصاحبة الحقوق، وشعبها المستضعف قدم آلاف الشهداء في سبيل الدفاع عن وطنه ودينه ومقدساته".

وختم رسالته "إلى كل شعوب العالم، كفى صمتا وخوفا وتبريرا، لا يوجد شيء على وجه الأرض يدعوكم إلى دعم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، أوقفوا القتل وأعيدوا الحياة وافتحوا المعابر أمام المساعدات الإنسانية ومن أجل حق الأبرياء في الحياة".