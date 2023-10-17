تداول بضائع وحاويات 34 سفينة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، 13 سفينة متنوعة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 13 سفينة أخرى، كما وصل اجمالي عدد السفن الراسية بالميناء 34 سفينة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة 12006 أطنان، تشتمل على 3300 طن يوريا، و732 طن رمل، و239 طن ملح معبأ، و2150 طن سماد معبأ، و2050 طن مولاس، و1383 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53361 طنًا، تشتمل على 7063 طن حديد، و9739 طن خردة، و1153 طن أبلاكاش، و19611 طن ذرة، و4400 طن سكر، و11395 طن قمح .

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 282 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 437 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5959 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 41470 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 418397 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4521 شاحنة.