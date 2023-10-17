منظمة إغاثية: نقف على عتبة كارثة إنسانية في غزة

قال المجلس النرويجي للاجئين، اليوم الثلاثاء، إن "قطاع غزة الذي يخضع لحصار مطبق وقصف مكثف من قبل إسرائيل، يقف على أعتاب كارثة إنسانية".

جاء ذلك على لسان يوسف حماش، أحد موظفي المجلس النرويجي للاجئين داخل قطاع غزة، في تسجيل صوتي له نشره لتسليط الضوء على التطورات في خان يونس عقب قصف إسرائيلي عنيف، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف أن قطاع غزة يواجه "أزمة إنسانية" لعدم تمكن السكان من الوصول إلى الخدمات الأساسية هناك.

واستدل حماش على كلامه بوقوف مئات الأشخاص في خان يونس ضمن طوابير أمام خزانات المياه للحصول على الماء.

وأفاد بأن القصف الإسرائيلي المكثف على خان يونس، الليلة الماضية، أسفر عن استشهاد 30 شخصاً.

ولفت إلى نفاد الأماكن المخصصة للجثامين داخل ثلاجات الموتى في مشفى ناصر بخان يونس.

وأشار إلى وجود جثامين العديد من الصحفيين أيضاً ضمن الضحايا.

وأكد أن غزة مقبلة على كارثة وأزمة جديدة في حال استمر الوضع على ما هو عليه لعدة أيام أخرى.

وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وحتى مساء الثلاثاء، بلغ عدد ضحايا الفلسطينيين نحو 3 آلاف شهيد و12500 جريح في غزة، و61 شهيدا و1250 جريحا في الضفة الغربية، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.

فيما قتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأصيب 4229، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية، في عملية "طوفان القدس" التي أطلقتها "حماس" وفصائل أخرى في 7 أكتوبر الحالي.