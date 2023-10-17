عامر حسين: إقامة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات المونديال بالمغرب

أشاد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، بأداء اللاعبين والجهاز الفني، خلال مباراتي زامبيا والجزائر في المعسكر الذي أقيم بدولة الإمارات.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: " مباراة اليوم أمام منتخب الجزائر أثبتت أن جميع اللاعبين لديهم القدرة على اللعب تحت أي ظرف لدرجة، لم أتمكن من اختيار الأفضل خلال اللقاء"، مشيرًا لظهور اللاعبين بشكل رائع تحت قيادة روي فيتوريا.

وتابع: " سعيد لعودة محمد النني مرة أخرى للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة، وهو يمثل قوة كبيرة في منتصف الملعب ".

وواصل: " المعسكر أضاف الكثير للاعبين والجهاز الفني، وكان بمثابة عودة الثقة لدي لجميع أفراد البعثة ".

وأتم:" مباراتي مصر في تصفيات كأس العالم ستقام في شهر نوفمبر، الأولى أمام جيبوتي في مصر، بينما ستقام مباراة سيراليون في المغرب ".