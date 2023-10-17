المتحدث باسم نتنياهو يزعم: إسرائيل لا تسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

زعم المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أولفير فيندلمان، أن «إسرائيل لا تسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني».

وقال خلال تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الثلاثاء: «لا شأن لإسرائيل بأمر وقت فتح معبر رفح، وإسرائيل لا تستهدف المدنيين في قطاع غزة»، بحسب مزاعمه.

ولفت إلى أنه «يشكك في كل خبر يصدر من قطاع غزة؛ لأن لحماس مصلحة واضحة لتشويه الحقائق والوقائع»، وفقًا لادعاءاته.

وأضاف: «لو لم تشن حماس هجومها الغادر والمتوحش على بلدات غلاف غزة منذ 10 أيام لما وجدنا أنفسنا في هذا اليوم، الدمار والخراب الذي لحق بغلاف غزة منذ الـ7 من أكتوبر ما يجب أن يحدث».

وأشار إلى «العالم يتفهم ويدعم إسرائيل كليًا في حربها على حماس»، متهربًا من سؤال المذيعة بشأن موقف الحكومة من فتح معبر رفح.

واستطرد: «نحن لا نستهدف المدنيين ولا أريد أن أدخل في تفاصيل تقنية»، لترد عليه المذيعة: «هذا سؤال أساسي الشاحنات على الجانب الآخر تنتظر الموافقة الإسرائيلية، وجواب الحكومة أمس كان واضحًا، وبالتالي لا موافقة».