سفينة تابعة للأسطول الألماني تسقط جسما طائرا غير مأهول قبالة سواحل لبنان

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، أن سفينة تابعة للأسطول الألماني أسقطت جسما طائرا غير مأهول قبالة سواحل لبنان، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية لـ«رويترز»، إن سفينة حربية ألمانية تعمل ضمن مهمة الأمم المتحدة في لبنان «يونيفيل»، أسقطت جسما طائرا بدون طيار قبالة ساحل لبنان اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن «ألمانيا ستواصل مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها من خلال إمدادها بالأسلحة».

وأضاف شولتس على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي: «بالنسبة لي، من الواضح أن دعم إسرائيل يعني أيضا أننا نضمن دوما قدرة إسرائيل الدفاعية، على سبيل المثال من خلال توريد المعدات العسكرية أو الأسلحة».

ولفت في الوقت نفسه، إلى أن «إسرائيل عليها الالتزام بالقانون الدولي»، مشيرا إلى أن «حل الدولتين هو الهدف النهائي».