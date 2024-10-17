انطلاق انتخابات الرئاسة المبكرة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية

انطلقت عملية التصويت المباشر المبكرة في الانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس، في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، بما في ذلك مناطق جبلية ما زالت الكهرباء والمياه النظيفة الجارية منقطعة عن آلاف من الناخبين المحتملين بعد الفيضان الكبير الناجم عن إعصار هيلين.

وقالت كارين برينسول بيل المديرة التنفيذية لمجلس انتخابات الولاية إنه تم اختيار أكثر من 400 موقع في جميع مقاطعات الولاية البالغ عددها 100 كي تفتح أبوابها لفترة التصويت التي تبدأ قبل 17 يوما من الموعد الرئيسي. ولم يتم فتح أربعة فقط من بين 80 موقعا في الولايات الـ 25 الغربية الأشد تضررا جراء العاصفة.

ودمر إعصار هيلين قبل ثلاثة أسابيع في الجنوب الشرقي بلدات منعزلة في شتى أنحاء منطقة أبالاشيا، وأسفر عن مقتل 246 شخصا على الأقل، حيث شهدت المنطقة ما يربو قليلا على نصف الوفيات الناجمة عن العاصفة في نورث كارولينا.

ومن المتوقع أن ينظم المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز حملات انتخابية اليوم الخميس في مدينتي وينستون- سالم ، وفي دورهام، حيث من المقرر أن ينضم إليه الرئيس الأسبق بيل كلينتون.