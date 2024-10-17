قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون قضايا الهجرة والشرق الأوسط وأوكرانيا في بروكسل

من المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس لإجراء محادثات ساخنة حول الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد، والمواقف المختلفة بشأن الصراع في الشرق الأوسط، ودعم إضافي لأوكرانيا التي دمرتها الحرب.

وكانت قضية الهجرة موضوعا مثيرا للجدل في الاتحاد الأوروبي لسنوات. وفي ظل سلسلة من النجاحات الانتخابية للأحزاب اليمينية المتطرفة عبر الاتحاد وتغير المشهد الأمني، تتخذ الدول الفردية مواقف متشددة على نحو متزايد.

وأعلنت بولندا مؤخرا عن خطط لتعليق حق اللجوء مؤقتا، متهمة روسيا وبيلاروس بدفع المهاجرين نحو الحدود البولندية، التي تعتبر أيضا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بهدف زعزعة استقرار الاتحاد وتقويض أمنه.

وأعادت ألمانيا مؤخرا فرض عمليات التفتيش على الحدود مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بعد هجوم قاتل بالسكين في مدينة زولينجن غربي البلاد، وصعود كبير لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في الانتخابات الإقليمية.

ومن المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي إشراك دول خارج الاتحاد في معالجة مسألة المهاجرين غير النظاميين، بعد أن أعلنت إيطاليا هذا الأسبوع أن أول مجموعة من المهاجرين قد نُقلت إلى مراكز لجوء جديدة مثيرة للجدل في ألبانيا.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام على إصلاح رئيسي يهدف إلى تشديد قوانين الهجرة واللجوء في الاتحاد، والتي كانت قيد الإعداد لسنوات، ولكن قد يستغرق تنفيذ التشريع الجديد سنوات، مع دعوات من البعض لتسريع العملية.

يشار إلى أن الهجرة ليست الموضوع الوحيد على جدول أعمال القمة الذي يكافح فيه الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى نهج مشترك.

ومن المقرر أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قادة الاتحاد الأوروبي لعرض رؤيته حول إنهاء الحرب وطلب المزيد من الدعم، إلا أن المجر الموالية لروسيا تعرقل المزيد من المساعدات العسكرية.

كما سيناقش القادة الصراع في الشرق الأوسط في ظل ما تواجهه العواصم الأوروبية من صعوبة في الاتفاق على استجابة قد تساعد في وقف القتال.