 الجيش الإسرائيلي يطالب سكان منطقة السفري في البقاع اللبناني بالإخلاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يطالب سكان منطقة السفري في البقاع اللبناني بالإخلاء


نشر في: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 12:16 م | آخر تحديث: الخميس 17 أكتوبر 2024 - 12:16 م

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان منطقة السفري في البقاع اللبناني بالإخلاء، وذلك بعد نحو ساعة من مطالبته سكان مبنى في منطقة تمنين بإخلاء منازلهم.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، خريطة توضح موقع المبنى المطلوب إخلاءه.

وزعم أن «قاطني المنطقة متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله اللبناني، سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب».

وأضاف: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة حربية على منطقة تمنين الواقعة شرق البلاد.

ونشرت صحيفة «النهار» اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صورة تظهر أعمدة من الدخان تتصاعد في الهواء جراء الغارة.

وقالت الصحيفة إن الجيش اللبناني أغلق كلّ المداخل المؤدية إلى مكان الإنذار في بلدة ‎تمنين، بعد طلب الإخلاء الإسرائيلي.

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